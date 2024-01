Feigling! Erst anmachen – dann fallen lassen!

Jetzt zieh’s doch mal richtig durch!



Du drückst den Knopf und ich hebe ab!

Bevor du kapierst was passiert, hab ich schon gewonnen.

Und kicke leeren Blechbüchsen die Straße runter!

Alles im grünen Bereich, Baby!



Einmal gecheckt wie’s funktioniert,

ist der Rest ganz einfach und nicht mehr zu stoppen!

Mit jeder Faser deines Körpers fühlst du die Power.

Jetzt spuck’s aus! Lass die Sau raus!

Keine Hemmungen!



Jetzt halt doch mal den Mund, beruhige dich!

Ich versteht kein Wort, du bist zu laut!



Hallo, ich hör nichts!

Genial wie ich bin, stößt mein Kopf an die Wolken!

Kann den Hals nicht voll genug bekommen

und jage übermütig den Autos auf der Straße hinterher.

Muss Dampf ablassen und das ist O.K. so.



Jetzt mach dich nicht nass!

Lass die Sau raus!

Dann weißt du, wie’s in mir aussieht?