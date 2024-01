Vater: Das ist jetzt der falsche Zeitpunkt um was zu ändern.

Entspann dich, nimm nicht alles so ernst.

Du bist noch jung - dein Pech.

Du musst sowieso noch viel lernen.

Frau finden, sesshaft werden, vielleicht heiraten.

Schau mich an: Ich bin alt, aber ich bin glücklich.

Ich war auch mal so wie du.

Ruhig bleiben, wenn man merkt, das was los ist - das ist hart,

das weiß ich.

Aber lass dir trotzdem Zeit. Denk nach. Denk viel nach.

Überleg’ dir, wer du bist, was du hast und kannst.

Du bist morgen immer noch da - aber deine Träume vielleicht

nicht Sohn: Und wie soll ich ihm das alles erklären, wenn

er sich doch wieder umdreht

und nicht zuhört. Es ist immer das Gleiche. War es immer,

wird es immer sein.

Von dem Moment an, wo ich sprechen konnte, hat es immer geheißen:

’Hör zu.’

Aber ich habe meinen Weg, und den muss ich gehen. Ich.



Sohn: Ich hab so oft alles, was ich sagen wollte, wieder

runtergewürgt,

bis ich beinahe dran erstickt bin. Das ist hart.

Aber ignorieren ist noch härter. Wenn die wenigstens Recht

hätten.

Aber die kennen mich nicht mal richtig. Die haben mich nie kapiert.

Und drum muss ich meinen Weg gehen. Weggehen.