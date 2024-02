Ich wollte, dass tausende Schmetterlinge

den Himmel um mich in ihre Farben tauchten

und sich dann auf dir niederließen wie ein Kleid.



Wenn dann der Ball beginnt,

wirst du die Königin sein.

Und alle werden wie verzaubert stehen bleiben,

dich anstaunen.

Du wirst glänzen, scheinen,

schön wie die Sonne.

Wenn das Fest zu Ende geht,

werden wir zur Erde zurückkehren.

Und jeder wird sich daran erinnern,

dass er in dieser Nacht einen Stern gesehen hat.



Du wirst glänzen, strahlen.

Wirst Licht sein in meinen Augen.

Und ich werde wünschen, dich nackt zu sehen,

dir dein Kleid wegzuhauchen

wie der Wind eine Rose entblättert.

Und mein Herz wird fliegen.

Grenzenlos weit.

Grenzenlos Glück wenn ich davon träume,

dass du die Meine bist. Für immer.



So wünschte ich.

So träume ich von dir.