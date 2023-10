Die deutsche Indie-Pop-Band Giant Rooks begeistert mit ihrem Song „Somebody Like You“ durch die eindringlichen Klänge und den tiefgründigen Text dieses Hits.

Darum geht es in „Somebody Like You“

Giant Rooks wollten hier kleine Geschichten erzählen, in jeder Strophe die einer anderen Person.

Deutsche Übersetzung von Giant Rooks: „Somebody Like You“

Er ist gerade 19 geworden, sie ist 22.

Heute Nachmittag hat er seinen Job verloren.

Sie arbeitet Teilzeit in einem Secondhandladen.

Und stapelt Träume, wie Bücher auf dem Boden im Schlafzimmer.

Sie erhitzen den Abend und Heroin.

Denn wenn man alles um sich herum vergisst, fühlt man sich wie auf Wolken.

Und dann sagt sie: Ehrlich, ich habe auf genau so jemanden wie dich gewartet.

Da habe ich mal einen Moment nicht aufgepasst.

Also, wo immer du hingehst, ich bin dabei.

Sie hat ihr Königreich auf einem Geheimnis aufgebaut.

Mauern stürzen ein und Mutter weint.

Es muss doch irgendwie möglich sein, unsichtbar zu werden.

Der Vater kniet nieder und betet für ein Wunder.

Während sie runter nach George fährt und der Sonnenuntergang ihre Schultern küsst.

Als ich voller Angst, abgebrannt und einsam war, denkt sie,

da hätte ich jemanden gebraucht, der mich einfach hält.

Oh, ewige Stille.

Hier stiehlt niemand unsere Zeit.

Sonnenverbrannte Haut

und keine Berge, die wir erklimmen müssen.

Wo auch immer du hin gehst, ich komme mit.

Wir werden nie zurückschauen, denn wir haben noch Zeit.

Mein ganzes Leben warte ich schon auf jemanden wie dich.

Lyrics: Giant Rooks „Somebody Like You“ im englischen Original

He just turned 19, she's 22

Now he got laid off this afternoon

She's working part-time in a second-hand store

Stacking dreams like books on her bedroom floor

They burn the evening, smoking the dragon

'Cause in oblivion it feels like heaven

She said, "It's true, I've been

Waiting for somebody like you"

I let my guard down for a moment

Wherever you go, I'll be going too

I've been waiting

Waiting for somebody like you

For somebody like you

For somebody like you

She built her kingdom on a secret

Walls are falling down and mother's weeping

There's gotta be a way to turn invisible

Father's on his knees praying for miracles

While she is driving down to Georgia

With the sunset kissing her shoulders

God knows it's true, I've been

Waiting for somebody like you

When I was scared, washed-out, and lonely

I needed somebody to hold me

I let my guard down for a moment

Wherever you go, I'll be going too

I've been waiting

Waiting for somebody like you

I let my guard down for a moment

Wherever you go, I'll be going too

I've been waiting

Waiting for somebody like you

Wouh

For somebody like you

Oh, eternal silence

Nobody here to steal our time

Sunburnt skin and

There are no mountains we need to climb

If you go there, I will go there

Never look back 'cause we still got time

All of my life, I've been waiting

I've been waiting for somebody like you

For somebody like you

I let my guard down for a moment

Wherever you go, I'll be going too

I've been waiting

Waiting for somebody like you

I let my guard down for a moment

Wherever you go, I'll be going too

I've been waiting

Waiting for somebody like you