Schon als kleiner Junge hab ich gewusst,

dass alles auf dieser Welt eine gute und eine schlechte Seite hat

Mein Vater sagte mir: Bleib immer bei der Wahrheit!

Und ich muss sagen, das war der beste Rat überhaupt.

Es ist alles, was ich sein möchte

und Lügen halten mich nur davon ab,

mich frei zu fühlen.

Wie ein Vagabund ohne Familie,

nichts kann mich aufhalten

Ich habe nie den Besitz eines anderen begehrt,

je weniger ich habe, desto glücklicher bin ich.

Meine Mutter hat mir gesagt: „bleib immer vernünftig!

Manche werden dich nur deswegen loben,

weil sie was von Dir wollen.“

Und ich hab gesagt: Mama, ich hab keine Angst –

Sie werden sich nehmen, was sie sie sich eben nehmen.

Und was wäre das Leben ohne ein paar Fehler....

Wie ein Vagabund ohne Familie,

NICHTS kann mich aufhalten...