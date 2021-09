Wir sind tausend Meilen von zu Hause entfernt,

sind über Land und übers Meer gereist.

Aber solange du bei mir bist,

gibt es keinen Ort, an dem ich lieber wäre.

Ich würde für immer warten, zutiefst glücklich.

Solange ich bei dir bin, schlägt mein Herz weiter.

Wir lassen uns treiben von Kyoto bis runter an die Bucht.

Wir sind verschieden, aber sind uns einig.



Wenn du mir eine Chance gibst, würde ich sie nutzen.

Es ist ein Schuss im Dunkeln aber ich würde ihn machen.

Setz mir die Pistole auf die Brust.

Wir sind auf einer Mission,

um unsern inneren Frieden zu finden.

Lass es uns für die Ewigkeit besiegeln,

damit keine Lücken entstehen.

Es ist so einfach bei dir zu sein,

vollkommene Leichtigkeit.

So lange ich bei dir bin,

gibt es keinen Ort, an dem ich lieber wäre.

Nein, kein Ort, an dem ich lieber wäre.