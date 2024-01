Schmink dich.

Mach dir die Nägel.

Dreh deine Haare ein.

Lauf noch ne extra Runde, geh an deine Grenzen.

Achte auf deine Figur,

damit sie dich mögen.

Aber – mögen sie dich wirklich?



Zieh dir was Heißes an.

Sei nicht so schüchtern.

Leg das ab.

Du willst doch dazu gehören, oder?

Sie sollen dich doch mögen!!

Aber – magst du DICH ?



Setz dich nicht so unter Druck.

Du brauchst auch nicht alles von dir herzugeben.

Komm trau dich!

Du musst überhaupt nichts an dir verändern.

Mach dir nicht so einen Stress.



Geh auf Shopping-Tour!

Bring deine Kreditkarten bis an den Anschlag.

Sei nicht so wählerisch -

Kauf einfach ALLES – damit sie dich mögen.

Aber – Mögen sie dich wirklich?



Mach dir doch nicht so einen Stress…

Halt - warte

Warum sollte es dich kümmern

was die anderen von dir denken?

Wenn du ganz allein bist –

Nur mit dir allein – magst du dich dann?

Magst du dich?



Setz dich nicht so unter Druck

Du brauchst dich nicht zu verbiegen,

bis du zerbrichst.

Komm – trau dich (sei stark)

Es gibt nichts, was du an dir ändern

musst.



Wisch die Schminke ab.

Mach dein Haar auf.

Atme tief durch

und schau in den Spiegel…

Schau dich an.

Magst du dich denn nicht?

Weil – ICH mag dich!