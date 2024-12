Weihnachten ist die Zeit, in der viele nach Hause fahren, Familie und Freunde aus der Schulzeit treffen. Hier gibt's die ganze Geschichte und den übersetzten Songtext.

Darum geht es in „Holidays“

Weihnachten ist die Zeit, in der viele nach Hause fahren. In Amerika sind die Distanzen ein bisschen größer, da wird dann eventuell geflogen. Sowie Colin Gray, der aufgewachsen ist in Georgetown Texas. Und da hat er eine beste Freundin Ashley, die wurde auch schon in anderen Songs genannt. Man hat nicht mehr viel Kontakt, aber wenn sie sich sehen, dann ist es so, als sei keine Zeit vergangen. Auch wenn sich um sie herum sehr viel verändert hat.

Ein nostalgischer Song, mit dem Conan dieses Gefühl einfangen wollte: Nach Hause in seine Heimatstadt zurückzukehren, nachdem man weggezogen ist, und zu sehen, wie sich kleine Dinge nach und nach verändern – bis der Moment kommt, in dem die Stadt einfach nicht mehr deine Stadt ist. Aber eines scheint sich nie zu ändern: die Freundschaften.

Ich kann sechs Monate weg sein, aber sobald ich in Texas lande, fühlt es sich an, als wäre niemand je gegangen. Die gleichen Essensbestellungen, derselbe dunkle Kaffee und immer dieselben Lacher. Das ist es, was mich jedes Jahr durch die Feiertage bringt.“

Deutsche Übersetzung von Künstler: „Holidays“

Ich bin es so leid, Befehle von allen entgegenzunehmen.

Und bei mir sieht es aus wie bei einem Messi, mein Bett ist nicht gemacht.

Überall Zeitschriften, Bücher, die ich nie lesen werde

und Automatenfotos von dir und mir.

Ich fühlte mich schon mit 17 so alt.

Und jedes Jahr der Flug nach Hause nach Texas.

Wir hören selten voneinander, doch unsere Freundschaft bleibt.

Bei Kerbey Lane schmeckt der Kaffee wie Benzin.

Kannst du für mich schon einen bestellen?

Mir ist zu kalt und ich bin zu müde zum sprechen.

Meine ganze Jugend lang hatte ich keine Vorstellung davon,

dass sich das Leben irgendwann ändern würde.

Doch wir wachsen, immer weiter,

ich hätte nie gedacht, dass man es sieht.

Aber ich sehe es in deinem Gesicht.

Die Jahre sind vergangen, aber dein Lachen ist immer noch das Gleiche,

wenn ich dich an den Feiertagen sehe.

In deinen Augen sehe ich die Momente, die wir miteinander geteilt haben,

von der Abschlussfeier zurück bis zur Grundschulzeit.

Es ist auch heute noch so: Die Lehrer hängen Kränze auf und die Kinder singen.

Vor Jahren waren das du und ich.

Was würde ich dafür geben, noch einmal Kind und unbeschwert zu sein.

Lyrics: Künstler „Holidays“ im englischen Original

I'm so tired of taking orders from everyone

And my house is like a hoarder's, my bed undone

Books that I'll never read, magazines

Photo strips of you and me

Felt so old at only seventeen

Took a flight back to Texas just like every year

We barely talk but our friendship can't disappear

At Kerbey Lane the coffee tastes like gasoline

Could you order some for me?

I'm too cold and I'm too tired to speak

All my youth I never knew that life would ever change

But we keep on growing, didn't think it'd show

But I see it on your face

The years have passed but you laugh exactly the same

When I see you for the holidays

In those eyes, I see lifetimes I've had with you

From graduation, whole way back to elementary school

Teachers hang up the wreaths, children sing

Years ago that was you and me

What I'd give to once again be naive

All my youth I never knew that life would ever change

But we keep on growing, didn't think it'd show

But I see it on your face

The years have passed but you laugh exactly the same

When I see you for the holidays

All my youth I never knew that life would ever change

But we keep on growing, didn't think it'd show

But I see it on your face

The years have passed but you laugh exactly the same

When I see you for the holidays