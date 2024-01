Drei Vögel hockten auf meiner Fensterbank

und zwitscherten mir zu: „Mach dir keine Sorgen!“

Wie süßer Zimt legte sich der Sommer auf das Land.

und kleine Mädchen übten Seilspringen auf dem Beton.



Vielleicht war’s ein Missverständnis, aber egal!

Je größer der Anschein, dass sich Dinge verändern,

desto mehr bleiben sie, wie sie sind.

Also zögere nicht lang, leg deine Platten auf

und erzähl mir von deinem Lieblingslied

Trau dich, nur keine Hemmungen.

Die saphirblauen Jeans sind längst verblichen.



Ich hoffe, deine Träume werden Wirklichkeit.

Geh die Sache an.

Irgendwo wirst du dich wiederfinden.

Vielleicht unter blauem Himmel, einsam mit einem Sonnenbrand,

in einem Straßencafé mit einer Tasse Tee in der Hand!

Entspann dich! Keine Hektik!



Lass dich nicht von anderen Jungs täuschen.

Sie werden sich schon an deine Afro-Frisur gewöhnen.

Vielleicht sind wir manchmal zu ängstlich, aber das ist o.k.!

Je weniger du dich selbst verbiegst,

desto mehr verändern sich die anderen.

Komisch, nicht wahr?



Das war mehr als ich ertragen konnte.

Schade um der Sache willen.

Manche Nächte brachten mich um den Schlaf

Ich dachte, ich sei stärker.



Wenn du feststellst, dass jede weitere Bemühung sinnlos ist,

tue nur das, was du wirklich willst.

Und leg dir deine Lieblingsplatte auf.