Wirf deine Hemmungen über Bord, lass deinen Gefühlen freien Lauf.



Hey!!

Du musst doch zugeben:

Wir beide passen gut zusammen.

Wir sollten diese Chance nicht verpassen, um in perfekter Harmonie zu leben.



Denk mal darüber nach,

bevor du unter Umständen die falsche Entscheidung triffst und eigene Wege gehst.

Dann wäre es für uns beide zu spät!



Und bevor du dich entscheidest, sollst du wissen:

Du allein bist diejenige, die mir das geben kann, was ich jemals brauchen werde!



Jeder hängt für sich allein seinen Träumen nach.

Warum tun wir das nicht gemeinsam?

Ich bin sicher, dass ist der beste Weg für uns beide,

um den grauen Alltag in ein Meer von Licht zu tauchen.



Hast du niemals dieses Gefühl gehabt, dass das Leben nur ein Tagtraum ist?

Und ich möchte dir gern zeigen, was falsch und was wahr daran ist!



Gib mir die Chance, dir zu beweisen, dass ich es ernst damit meine!

Weil Du alles bist, was ich wirklich zum Leben brauche.



Sag ja und du wirst sehen, die Zukunft gehört uns!