Mein Rücken tut weh. Hab was draufgeschmiert.



Kaugummi hab ich bekommen und Marshmallows.



Heute fällt mir alles so schwer,



Wahrscheinlich wird es abend, bis ich mit allem fertig bin.



Und dabei soll ich noch spielen und gut drauf sein und alles.







Heute Nacht werde ich dann im Bett liegen und alles wird mit weh tun.



Vielleicht fasst er mich heute Nacht nicht an, sondern erzählt mir eine Geschichte.



Ich würde so gerne mal eine Geschichte hören.



Gestern Nacht hat er mich ja auch in Ruhe gelassen,



aber schlafen konnte ich auch nicht,



weil sie sich fast wieder zu Tode geprügelt haben.







Wenn ich erwachsen bin werde ich Kinder haben.



Das sollt ihr wissen.



Aber ich werde sie nicht so behandeln.



Ich werde ihnen Süßigkeiten schenken,



und Gute-Nacht-Lieder singen und mit ihnen spielen.







Vorher bin ich mit meinem Bruder draußen auf der Treppe gesessen.



Er hat wieder rumgekleckert und ich habe ihn fast zu Tode geprügelt.



Danach hab ich geheult, weil ich nicht verstehen kann,



warum ich das gemacht habe.



Vielleicht werde ich meine Kinder auch misshandeln und missbrauchen.