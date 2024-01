Irgendwann kommt alles an’s Licht!

Auch die Affäre mit ihr.

Es gibt immer noch Frauen, die auf deine Tricks reinfallen.

Aber für mich ist Schluss damit – ich hab’s satt und bin draußen!



Jetzt rutscht du vor mir auf den Knien herum und schleimst:

„Baby, bitte glaube nicht an diese Lügen!“



Aber, wenn hier einer lügt, bist du das.

Du Haufen Dreck, verschwinde aus meinem Leben!



Deine eigenen Vergangenheit hat dich eingeholt,

und ich habe keinen Bock mehr auf deine Spiele.

Meine Gefühle dir gegenüber sind erloschen

und alles, was du sagst, spielt keine Rolle mehr.

Aus mir machst du keinen Affen mehr – das ist vorbei!



Die Absicht, mich aus der Fassung und zum Schreien zu bringen,

verfehlt ihr Ziel. Deine Argumente ziehen bei mir nicht mehr.



Tag für Tag hast du versucht, mir einzureden, dass meine besten Freudinnen,

mich aus purem Neid und Eifersucht angelogen haben, nur um uns auseinander zu bringen.



In deiner Eitelkeit spielst du das Opferlamm und glaubst allen Ernstes, dass alle Frauen scharf auf dich sind und dir vor lauter Verzückung ihre BH’s hinterher schmeißen!



Und übrigens noch was:

die Kondome in deiner Tasche sind wohl auch nicht von dir

sondern von deinen Freunden?!?!



Vergiss es!

Was dich angeht, habe ich auf Durchzug gestellt!