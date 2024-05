Ein Lied über das alleine sein und im Stich gelassen zu werden. Dasha schrieb diesen emotionalen Song, als sie sich selbst so fühlte.

Darum geht es in „Austin“

Die texanische Sonne brennt auf die Stadt Austin in Texas nieder und ein Traum zerbricht. Eigentlich waren sie beide bereit für einen Neuanfang in Los Angeles, aber plötzlich steht sie am entscheidenden Morgen allein da. Ihr Partner, der versprochen hatte, mit ihr „in den Sonnenaufgang zu reiten“, ist nirgendwo zu finden. Dasha schrieb „Austin“, nachdem sie von einem Freund im Stich gelassen wurde.

Deutsche Übersetzung von Dasha: „Austin“

Wir hatten einen Plan, über nichts anderes haben wir gesprochen in letzter Zeit.

Weg aus dieser Stadt,

nach Westen Richtung Sand.

Ich sollte das Auto packen: deine Gitarre, ein bisschen Gras zum Rauchen.

Du stellst die passenden Songs zusammen

und dann Abfahrt im Morgengrauen.

Aber du warst nicht zu Hause,

habe auf der Veranda auf dich gewartet.

Saß da rum, den ganzen Morgen,

bis ich so ein Gefühl im Bauch hatte

und hinterm Haus nachgeschaut habe.

Nichts als leere Dosen und – verdammte Hacke –

du hattest nie irgendwas gepackt!

Haben deine Stiefel aufgehört zu funktionieren?

Ist dein Truck kaputtgegangen?

Hast du dein Geld verprasst?

Hat deine Ex es herausgefunden?

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg,

und ich bin verdammt sicher, dass du falsch abgebogen bist.

Du hast nicht einmal Auf Wiedersehen gesagt,

ich wünschte nur, ich wüsste, was passiert ist.

Floss der Whiskey in Strömen? Gab's ne Schlägerei?

Hast du das Flattern gekriegt? Was ist deine Ausrede?

Ich mach mich auf den Weg zurück nach L.A.,

wo DU auf ewig vergessen sein wirst.

Noch in vierzig Jahren wirst du hier sein, betrunken und kaputt, in Austin.

Hast mich ganz schön reingelegt, ich hatte es dir geglaubt.

Wie lange war dir schon klar, dass du abhaust?

Was ist passiert? Nur 'ne schlechte Angewohnheit? Bist du zurückgegangen? Oder einfach nur bekloppt geworden?

Und das wirklich Tragische: Ich habe dich geliebt!

Lyrics: Dasha „Austin“ im englischen Original

We had a plan, move out of this town, baby

West to the sand, it's all we talked about lately

I'd pack the car, bring your guitar and Jane for smokin'

First thing at dawn, you'd cue the songs and we'd get goin'

But you weren't home, waited on the porch for ya

Sat there alone, all throughout the morn 'til I

Got a hunch down in the gut and snuck around the back

Empty cans, and I'll be damned, your shit was never packed

Did your boots stop workin'?

Did your truck break down? (Truck break down)

Did you burn through money?

Did your ex find out? (Ex find out)

Where there's a will, then there's a way

And I'm damn sure you lost it

Didn't even say goodbye

Just wish I knew what caused it

Was the whiskey flowin'?

Were you in a fight? (In a fight)

Did the nerves come get you?

What's your alibi? (Alibi)

I made my way back to LA

And that's where you'll be forgotten

In 40 years you'll still be here

Drunk, washed up in Austin

A hell of a bluff, you had me believin'

How many months did you plan on leavin'?

What happened? Bad habits? Did you go back? Go batshit?

I loved you, how tragic, oh-oh

Did your boots stop workin'?

Did your truck break down? (Truck break down)

Did you burn through money?

Did your ex find out? (Ex find out)

Where there's a will, then there's a way

And I'm damn sure you lost it

Didn't even say goodbye

Just wish I knew what caused it

Was the whiskey flowin'?

Were you in a fight? (In a fight)

Did the nerves come get you?

What's your alibi? (Alibi)

I made my way back to LA

And that's where you'll be forgotten

In 40 years you'll still be here

Drunk, washed up in Austin

Did your truck break down?

Did your ex find out?