Alle stehen sie, da, aufgereiht, nebeneinander.

Eine Vorahnung nur eines Himmels wie am Tage von Armageddon,

der sich in den engelsgleichen Augen dessen spiegelt, der nur töten kann.



Meilenweit her sind sie gekommen,

voller Liebe, voller Gier nach dem Blut irgendeiner vergessenen Gottheit.



Ein Akt des Vertrauens, weiter nichts.

Ein Fest voll Farbe und Glauben

zu Ehren des Krebsgeschwürs und seiner Metastasen

von dem nichts bleibt als leises Knistern in den Mikrofonen.



Und man kann es beim Namen nennen,

man kann es so verkaufen, oder anders,

man kann es nennen, wie man will:

es ist so und es bleibt so, wie der Alte es gesagt hat:

wir sind längst schon tot und unter Wasser.