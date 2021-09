Ich kann es drehen und wenden, wie ich will,

aber deine Liebe steckt wie ein Stachel tief in meiner Haut.

Keine Ahnung, wann dieser Wahnsinn begonnen hat

und wie lang er noch andauert!

Ist mir auch egal!



Ich laufe wie in einer Wolke aus Watte. Du bist überall.

und immer noch der Mittelpunkt meines Lebens.

So fesselnd und faszinierend.

Durchdringe und befreie mich!



Alles, was du tust, zieht mich magisch an.

Egal wohin mich meine Reise führt, du bist in Gedanken dabei.

Ich spüre deine Gegenwart wie ein Sturm, der mich erfasst.



Ich habe schon verdammt viel erlebt

aber noch nie so eine Liebe, wie diese erfahren.



Du verkörperst alles, was ich jemals gern sein möchte.

Einfach perfekt und vollkommen.