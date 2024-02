Sei still, Liebes,

und sei zärtlich.

Und untersteh dich und verändere jetzt auch nur die kleinste Kleinigkeit.

Ich will dich mit meinen Gedanken fotografieren,

damit ich immer nachfühlen kann, wie ich jetzt fühle.



Manchmal kriege ich Angst.

Also denk jetzt bitte nicht an morgen oder an die Zukunft oder überhaupt irgendwie voraus.

Laß uns so bleiben, wie wir jetzt sind,

hier im Bett.

Weil ich mich in deinen Armen so wohlfühle.

Und weil mein Zuhause überall dort ist, wo du grade bist.



Sag mir, dass du immer so bleibst, wie du jetzt bist.

Das du dich nie änderst, wir uns nie ändern.

Beweg dich nicht, atme nicht, ändere nichts, bleib hier, für immer.

Und versprich mir, dass wir immer so zueinander sein werden wie jetzt,

so umsichtig, zärtlich, gut.

Und sag mir, dass du,

dass wir so bleiben.