Für mich zählen nur die Dinge, an die ich glaube,

geprägt von den Regeln, die mir beigebracht wurden:



Mehr Verständnis für meine Umgebung aufzubringen,

den Blick frei von den einengenden Mauern der Liebe!



Vor dir steht ein Mensch,

der sich den inneren Werten verpflichtet fühlt,

geboren, sich den Herausforderungen zu stellen.



Ich habe gelernt, zu lieben und zu verstehen

und glaube an das Leben.



Du musst dich für eine Seite entscheiden:

Entweder Gut oder Böse!



Manchmal ist es notwendig,

alte, lieb gewordenen Gewohnten über Bord zu werfen.



Für mich bedeutet Leben eine permanente Aufforderung,

neue Wege zu suchen.



Es ist zwecklos, über ein "Was wäre, wenn" zu diskutieren,

und sich hinterher darüber zu beschweren,

dass alles nicht so gelaufen ist, wie man es gern gehabt hätte.



Vom Schicksal vorbestimmt,

steckt das Leben voller Tricks und Fallstricke!



Also mach die Augen auf und suche den Blick für das Wesentliche!