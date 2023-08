Dermot Kennedys möchte nicht in Vergessenheit geraten, auch nicht bei seiner Exfreundin. Nachdenklich blickt er auf eine vergangene Beziehung.

Darum geht es in „Don't Forget Me“

Es ist schon schlimm genug, dass er mit seiner Freundin nicht mehr zusammen ist. Sie ist weiter gezogen, das Leben geht weiter. Aber noch schlimmer ist, dass sie ihn vielleicht völlig vergisst. Das möchte er nicht. Deshalb schreibt er dieses Lied, damit genau das nicht passiert. In einem kleinen Teil ihres Herzens möchte er sich mit diesem Song festsetzen.

Deutsche Übersetzung von Dermot Kennedy: „Don't Forget Me“

In letzter Zeit war alles wie in einem Traum.

Die Vergangenheit fühlt sich wie der bessere Ort an.

Unsere Tage, als wir einfach nur am Meer gesessen haben,

ein feuerroter Himmel, der gegen deine Augen verblasste.

Die Farbe von deinem Kleid, das du immer so gern getragen hast

und wie die Sonne sich in deinem Haar verfangen hat.

Ich erinnere mich an alles.

Aber warum?

Bei dir habe ich das Gefühl,

ich verschwinde so langsam aus deinem Gedächtnis.

Deshalb habe ich dieses Lied geschrieben

und habe es „Don’t forget me - vergiss mich nicht“ genannt.

Ich hoffe, jedes Mal, wenn du es hörst,

wirst du lächeln müssen

und dem Kerl, mit dem du gerade zusammen bist,

erzählen, dass ich dieser Typ in dem Song ich bin.

Auch wenn du mich hast gehen lassen müssen,

vergiss mich einfach nicht.

Immer wenn ich darüber nachdenke,

dann wird mir klar, dass wir es nie richtig hinbekommen haben,

uns gegenseitig zu halten, während der Ups und Downs.

In den schwierigen Nächten, oder wenn wir gemeinsam geweint haben.

Ich hoffe, er weiß, dass er da etwas ganz Besonderes hat.

Ich hoffe, wenn du lachst, dann empfindet er es als etwas Magisches.

Es gab da diesen einen Abend, diese eine Nacht,

da fühlte sich alles so richtig an.

Du gehörtest einfach nur mir.

Wie konnten wir so etwas vorbeigehen lassen?

Diese eine Nacht,

in der wir die Zeit angehalten haben,

war mein ganzes Leben.

Lyrics: Dermot Kennedy „Don't Forget Me“ im englischen Original

Lately I've been living in a dream

The past feels like a better place to be

The days we spent just sitting by the sea

Empyrean skies can't compete with those eyes

The colors of that dress you loved to wear

The way the sun got tangled in your hair

I remember everything

So why do I

I get this feeling like I'm fading from your memory

So I wrote this song and called it "Don't Forget Me"

Every time you hear it will you smile?

And tell the one you're with I was that guy

Ooh, even though you had to let me go

Don't forget me

Just don't forget me

Every time I think about it now

I guess we never really figured out

To hold each other through the ups and downs

The difficult nights, the times that we cried

I hope he knows it's special what he has

I hope he thinks it's magic when you laugh

Cause I remember everything

So why do I

I get this feeling like I'm fading from your memory

So I wrote this song and called it "Don't Forget Me"

Every time you hear it will you smile?

And tell the one you're with I was that guy

Ooh, even though you had to let me go

Don't forget me

Just don't forget me

On that one night, it was so right

You were all mine

How could we let it go?

That one night was my whole life

And we stopped time

How could we let it go?

That one night, it was so right

You were all mine

How could we let it go?

That one night was my whole life

And we stopped time

But I

I get this feeling like I'm fading from your memory

So I wrote this song and called it "Don't Forget Me"

Every time you hear it will you smile?

And tell the one you're with I was that guy

Ooh, even though you had to let me go

Don't forget me

Just don't forget me