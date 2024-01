Ich weiß, die Tatsache, dass ich dich noch immer liebe, gefällt dir nicht.

Aber was macht das für einen Sinn, wenn ich nicht sagen darf, was ich tief in meinem Innersten noch für dich empfinde?



OK! Versprochen! Ich werde nicht versuchen, dein Leben unnötig zu erschweren und von vergangenen Zeiten wieder anfangen.



Ich werde mit meiner Liebe zu dir - wie ein Schiff - untergehen und meine Hände nicht in die Luft recken und nach Rettung rufen. Ich habe mich meinem Schicksal abgefunden. Trotzdem wird keine weiße Flagge über meiner Tür hängen!

Denn ich werde dich im Stillen immer lieben.



Klar! Ich habe viel Mist gebaut, über den ich lieber nicht mehr reden sollte.

Ich habe dir nichts als Ärger gebracht und kann nur zu gut verstehen, wenn du nichts mehr mit mir zu tun haben willst! Natürlich hast du hast recht, wenn du jetzt endgültig einen Schlussstrich unter unsere Affäre gezogen hast.



Keine Sorge, ich werde diese Entscheidung akzeptieren und nichts dagegen unternehmen. Allerdings kannst du mir meine Liebe zu dir nicht verbieten.



Wenn wir uns mal wieder auf der Straße begegnen, werde ich meinen Mund halten und stumm an dir vorübergehen, so als wären wir Fremde. Du wirst wahrscheinlich glauben. „Na endlich sie hat’s überwunden“!

Aber da täuscht du dich.



Auch wenn keine weiße Flagge über meiner Tür hängt, musst du wissen,

ich werde dich immer lieben.