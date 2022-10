Schwarzweiß-Kamera,

Sonnenbrille mit gelben Gläsern,

Aschenbecher, Swimmingpool,

Waxing, vom Dach springen.

Aber der Motor macht mir so ein bisschen Sorgen.

In den zurückgehalten Wolken steckte die Dunkelheit.

Ich habe immer wieder gefragt: Einfach weiter geradeaus?

Ach komm,

Ahornsirup, Kaffee,

Pancakes für Zwei,

Hash Brown Röstis und das Gelbe vom Ei.

Ich werde nie aufhören, dich zu lieben.

Die Pässe liegen im Fußraum.

Zärtlichkeiten, die ja nicht jeder mit kriegen muss,

Weinglas, ein Joint, der rumgeht.

Tee mit Cyborgs,

Amerika und seine Unruhen,

Wissenschaft und Essbares,

Life Hacks aus dem Badezimmer, die viral gehen.

Kokain, Sideboobs.

Mach sie fertig mit einem Seeblick, der sich gewaschen hat.

Uh diese Zahnschmerzen, war vielleicht ne schlechte Idee.

Egal.

Benimm dich ganz normal.

Hey, es ist Mokkamaschinen-Montag,

alles wird gut.

(Sollen wir wirklich?)

Na klar Ohren zu, Augen zu,

einfach weiterfahren!

Original-Songtext auf Englisch

Black and white film camera

Yellow sunglasses

Ashtray, swimming pool

Hot wax, jump off the roof

A small concern with how the engine sounds

We held darkness in withheld clouds

I would ask, „Should we just keep driving?“

Maple syrup, coffee

Pancakes for two

Hash brown, egg yolk

I will always love you

A small concern with how the engine sounds

We held darkness in withheld clouds

I would ask, "Should we just keep driving?"

Should we just keep driving?

Passports in footwells

Kiss her and don't tells

Wine glass, puff pass, tea with cyborgs

Riot America, science and edibles

Life hacks going viral in the bathroom

Cocaine, side boob

Choke her with a sea view

Toothache, bad move

Just act normal

Moka pot Monday, it's all good

Hey, you

Should we just keep driving?

Should we just keep driving?

Ooh-ooh, ooh

Should we just keep driving?