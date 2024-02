Oh Mann!

Keine Ahnung, warum ich mal so verliebt in dich war.

Ich habe dir voll vertraut und meine Liebe gestanden!

Nun ist alles zum Teufel gegangen.



Du hast mir verdammt weh getan,

und sollst wissen, wie mies ich mich jetzt fühle!



Vergiss, alles, was ich dir mal gesagt habe.

Das ist passé und meine Küsse kannst du dir sonstwo hinstecken.

Verschwinde aus meinem Leben, du Miststück!



Hast du etwa geglaubt, ich hätte nicht gecheckt,

dass nebenbei auch noch was mit anderen lief?

Du hast mit mir gespielt, mich benutzt und dann,

wie ein kaputtes Spielzeug, weg geworfen.



Jetzt kommst du angekrochen und willst mich zurück haben.

Vergiss es! Bleib, wo der Pfeffer wächst!

Such dir einen anderen Dummen.

Mit dir bin ich fertig!



Du willst wissen, ob ich es ehrlich gemeint habe?

Frag doch mal meine Freunde!

Allen habe ich erzählt, du wärst meine große Liebe...

Aber jetzt ist Schluss!





Doch... ehrlich gesagt, so richtig happy bin ich nicht!

Im Gegenteil. Es tut verdammt weh!

Ich komme einfach nicht darüber hinweg,

dass ich mich in eine Schlampe verliebt habe!