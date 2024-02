per E-Mail teilen

Okaaaay….ich hab mir mal einen jungen Typen gehalten,

den ich zum Manne machte.

Ein paar Dinge waren ihm unklar…

Habe ihm all das erklärt,

was er nicht verstanden hat und erst nicht in der Lage war, zu tun.

Und dann: hab ich ihn fallen lassen.

Dann gibt’s da in Kalifornien gerade einen,

der meinen Namen verflucht (hihi)…

Weil ich dann doch einen besseren Liebhaber gefunden habe: in England… 

Bis ich auch diesen dann zurückließ.

Ich brauche nur bis 3 zu zählen…

Sie kommen alle zu mir zurückgerannt,

klettern über Berge oder segeln über Meere,

weil ich das Beste bin,

das sie niemals werden behalten können…

123… sie kommen immer alle…

und wie sie kommen…

aber sie wollen dann nie mehr gehen!

Oh oh… ja… all meine Exmänner…

denen ich irgendwann einmal „ALLES LIEBE… KÜSSCHEN“ geschrieben (oder) getextet habe…

Sie verfolgen mich wie… Geister!

Sie wollen einfach nicht verschwinden! Oooh… diese Exmänner!

Einen Sommer lang hatte ich mal diesen Liebhaber in New Orleans.

Hab ihn im Winter schön gewärmt

und dann im Frühling: vor die Tür gesetzt!

Er ist erfroren (der Arme…)

Meine Güte… die Jahreszeiten wechseln aber auch so schnell.

(Ich verliebe und entliebe mich eben schnell)

Ich bin schnell auf der Höhe,

aber ich gehe auch gerne mal in die Tiefe…

Und so werden weiter Köpfe rollen und Herzen gebrochen werden

Tja…so ist das nun mal… das Leben!

