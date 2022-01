Ich lebe eigentlich nur für das Wochenende,

– aber jetzt muss ich nicht mehr warten.

Heute ist Freitag –

und in mir kommt dieses vertraute Gefühl wieder hoch,

das so typisch für den Freitag ist.

Ja – ich will was erleben! Irgendwo da draußen!

Du kannst es spüren,

wie sich die Abendluft förmlich elektrisch auflädt.

Kann schon sein, dass du immer in dieselben Läden gehst,

aber manchmal willst du einfach irgendwohin,

wo man deinen Namen kennt.

Ich denk mal, dass ich noch abwarte,

bis etwas komplett Neues auf mich zukommt.

Die Lichter, die Stadt -

alles gehört uns heute Nacht.

Ei - der Freitag war schon richtig cool,

aber Samstagnacht – das ist schon was Besonderes.

Da ist irgendwie alles möglich.

Du kannst nicht sagen, was du NICHT tun würdest,

weil du weißt, dass du es tun KÖNNTEST.

Ich bin hellwach und lebendig an diesem Abend.

Es war Liebe auf den ersten Blick.

Dieser Samstag

und jeder weitere Samstag in meinem Leben!

Alle stehen vor ’nem Club an,

sehen gut aus und wollen Spaß haben.

Es wird immer jemanden geben,

der das alles mit mir teilen will.

Ja, ich brauch das,

jedem geht’s so,

ein paar Cocktails, ein bisschen reden,

Musik und flirten.

Die Lichter, die Stadt,

alles gehört uns heute Nacht.