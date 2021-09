Die Türklinke in der Hand,

schaust du mit gesenktem Blick verlegen zur Seite,

und schon war alles vorbei.

Ihre Blicken durchbohrten dich.

Klar, du hattest nicht den Mumm, etwas zu Ende zu bringen.

Sie standen da und lachten dich aus.

Was hätte ich tun können?



Der warme Sand unter meinen Füßen gab mir Sicherheit.

Schluss mit den Schuldgefühlen.

Die Dinge sollten nicht sein und sind passé!

Jetzt ist das Glück wieder auf meiner Seite.



Ich zog dich am Ärmel.

Doch keine Reaktion!

Bloß ein ausdrucksloser Blick.

Ich konnte nur vage ahnen, was wirklich in dir vorging!



Ich wollte dich festhalten und wurde beiseite geschoben.

Im Innersten getroffen, wurde mir klar, wie sinnlos es war,

über das „Was Wäre Wenn“ nachzugrübeln.

Schluss mit den Träumen und Hoffnungen.



Der warme Sand unter meinen Füßen gibt mir Kraft für den Neuanfang.