Es ist irgendwie komisch,

dieses Gefühl in mir drinnen.

Ich gehöre nicht zu denen,

die das einfach verstecken können.

Ich hab auch nicht soviel Geld, aber

WENN ich’s hätte,

dann würde ich ein großes Haus kaufen,

in dem wir beide wohnen könnten.

Wenn ich ein Bildhauer wäre - bin ich aber nicht.

Eher einer von diesen rumreisenden Marktschreiern,

die dubiose Liebestränke verkaufen.

Ich weiß, es ist nicht viel,

aber es ist das Beste, was ich geben kann.

Mein Geschenk ist dieses Lied – und es ist für dich.

Du kannst allen erzählen,

dass dieser Song für dich ist. Vielleicht ist er

ein bisschen zu schlicht, aber jetzt da er fertig ist,

hoffe ich halt, dass es dir nix ausmacht,

dass ich in Worte gefasst habe,

wie schön das Leben ist, weil es dich gibt.

Ich saß auf dem Dach,

hab das Moos von den Ziegeln weggekickt,

Naja, über ein paar Verse habe ich mich eben geärgert.

Aber die Sonne schien so freundlich,

als ich das Lied geschrieben hab.

Es ist eben für Leute wie dich,

die zuhören können.

Also verzeih bitte, weil ich solche Dinge vergesse

aber ...., weißt du....,

ich hab vergessen, ob deine Augen grün oder blau sind,

Aber eigentlich ist es egal, weil ich ja nur sagen will,

dass du die schönsten Augen hast, die ich jemals gesehen hab.