Jedesmal wenn ich die Augen schließe,

sehe ich dich

und ich weiß jetzt,

wer ich bin.

Und ich weiß jetzt,

dass es einen Ort gibt,

wo ich hingehe, wenn ich allein bin.

Wo ich alles machen kann, was ich will,

wo ich sein kann wie ich will.

Aber ich sehe UNS

und ich kann nicht glauben,

dass ich falle.

Das ist der Ort, wo ich hingehe,

wo gehst du hin?

Halte es fest und lass es nicht mehr los.

Hei, du Traum!

Fang mich auf!

Fang mich auf wenn ich falle

oder ich komm nie mehr wieder zurück.

Du machst so viel,

wovon du nichts weißt.

Es ist wahr

und ich weiß jetzt,

wer ich bin.

Sehe dich wie einen Berg,

einen göttlichen Brunnen

eine himmlische Stimme

in der untergehenden Sonne.

Du bist wie ein Sound,

so still wie kein anderer.

Ich gehöre dir....