Es war klar, dass ich – jetzt wo ich dich wiedersehe -

wieder weiche Knie hab.

Natürlich ist es nicht mehr dasselbe

und du glaubst mir vielleicht nicht,

aber ich habe dich nicht vergessen - ehrlich!

Sicher, ich suche jetzt immer noch

ein Gleichgewicht, dass ich möglicherweise nicht habe.

Das, von dem du immer gesagt hast,

dass du es ein bisschen bei mir gefunden hast.



Wer weiß, wie es gewesen wäre,

mein Leben zusammen mit dir?

Ich habe mich das oft gefragt, weißt du?

Und - ich frage mich das jetzt immer noch.

Ich erinnere mich daran,

als du das Mädchen meines Herzens warst

dieses Leuchten, das du in den Augen hattest -

wie ich sehe, ist es nicht erloschen.



Aber ja, du bist jetzt immer noch schön.

Während du mit mir sprichst, fährt deine Hand

durch deine immer noch langen Haare,

wie wenn du vorsichtig einen Gedanken streicheln wolltest

den du niemals zugeben würdest – niemals!



Wer weiß, vielleicht wäre es auch für dich

anders gekommen,

all das – wer kann das schon sagen?

Für den Rest ist es leider zu spät.



Ich erinnere mich auf einmal

an alles aus diesen meinen Tagen.

Je mehr ich dich anschaue und je mehr ich in mich blicke

bist du nur noch ein Schwarm von Erinnerungen.





Ich möchte mich mit dir wieder lebendig fühlen,

wenn auch nur für einen Augenblick.

Ich möchte es wieder aufleben lassen,

dieses erste Mal zwischen dir und mir.