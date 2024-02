per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Der Duft deiner Haut ist bei mir geblieben

Du bist wahrscheinlich noch auf dem Flug nach Hause...

Ich brauch eine Zuflucht zu meinem eigenen Schutz

Mit meinem Ich in der Mitte -

in Klarheit, Frieden und Leichtigkeit.



Ich hoffe du weißt,

dass das alles nichts mit dir zu tun hat

ich selbst bin das Problem

Ich muss mit mir selbst da ein paar Sachen ausfechten

Und ich werd dich vermissen, wie ein Kind seine Kuscheldecke

Aber ich muss mit meinem Leben irgendwie weitermachen

Es ist Zeit erwachsen zu werden.



Und große Mädchen weinen nicht

Wein nicht, wein nicht!



Den Weg, den ich gehe, den muss ich allein gehen

Kleine Schritte machen, bis ich groß bin, richtig erwachsen bin

Märchen haben nicht IMMER ein Happy End – oder?

Und ich kann schon die Dunkelheit kommen sehen, wenn ich jetzt bleibe.



Wie ein kleines Schulmädchen auf einem Schulhof

spielen wir Karten...

Ich werde deine beste Freundin sein

und du mein Schatz,

Du kannst auch meine Hand halten wenn du magst.

Weil ich deine auch halten will...

Wir werden Spielkameraden UND ein Liebespaar sein und unsere eigene geheime Welt teilen.



Aber für mich isses Zeit nach Hause zu gehen.

Es wird spät und dunkel draußen

Ich muss wieder mein inneres Gleichgewicht finden

Klarheit haben, Frieden, Leichtigkeit.