Mein Haus in Budapest,

meine geheime Schatztruhe,

mein prachtvoller goldener Konzertflügel,

mein wunderschönes Schloss...

Für DICH würde ich das alles zurücklassen.

Meine Ländereien,

die ich erworben habe.

Kann sein, dass es dir schwer fallen wird,

mal innezuhalten und mir zu glauben.

Aber für dich würde ich das alles hinter mir lassen.

Gib mir nur einen guten Grund,

warum ich nie was ändern soll.

Und wenn du mich fest hältst,

dann wird das alles verschwinden,

meine vielen Schätze.

Ich kann die Liste noch weiterführen,

aber wenn du nur endlich was sagst

bin ich schon unterwegs und laufe zu dir.

Meine Freunde und meine Familie

verstehen das nicht.

Sie befürchten, dass sie so Vieles verlieren würden,

wenn du meine Hand nimmst.

Aber für dich würde ich alles zurücklassen.