Du bist der Typ, der’s drauf hat.

Du denkst nicht daran,

dass das Leben dir dazwischen funkt.

Aber – hey – sie ist erst 17!

Und fühlt sich wie eine Frau von Welt.

Aber, Mann – du bist doch schon weit rumgekommen!

Sie ist nur Papas kleines Mädchen, das Angst hat.

Auch wenn es im Grunde nichts gibt,

was gegen dich spricht

und schon gar nicht gegen die Natur...

Geh behutsam mit ihr um.

Sie verschenkt ihr Herz so schnell.

Sei behutsam

und sie wird mit der Zeit erwachsen.

So wie sie dich mit ihren Erdbeeraugen ansieht,

beweist, dass sie anfällig ist

für deine samtweichen Lügen.

Aber solltest du dich zu ihr legen,

dann möge ihr Morgenmantel

ein Schimmer aus Karamell sein.

Und bitte mach ihr nichts vor,

wenn du die Stadt verlässt.

Geh behutsam mit ihr um.

Ihr Herz steht auf dem Spiel.

Sei behutsam und DU wirst mit der Zeit erwachsen.

Inzwischen ist sie eine Frau,

hat selbst eine Tochter, auf die sie stolz ist.

In ihrer pastellfarbenen Welt aus Papierwolken

erinnert sie sich an dich.

An den ersten Jungen, dem sie sich geschenkt hat.

Und sie lacht darüber, wie wenig sie damals gewusst hat.

Sei behutsam mit ihr.