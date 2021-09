In einer kleine Stadt wohnt ein gewisser Herr Braun.

Dieser Herr Braun ist ein anständiger Mann,

der Sonntags in die Kirche geht und Montags zur Arbeit

und überhaupt stets bestrebt ist, sein bestes zu geben.

Der Herr Braun sieht nicht unbedingt reich aus.

Weil alles Geld sofort aufs Sparbuch geht.

Manche Leute halten Herrn Braun für bescheuert.

Aber Glück hat bekanntlich mehrere Gesichter.



Einmal hat er eine Frau gesehen und sofort Herzklopfen bekommen.

Und dann hat diese Frau ganz zufällig ihren Schal fallen lassen.

Und unser Herr Braun war zu blind, um das zu sehen und endlich mal seinen Hintern zu bewegen. Und so hat er die einzige Chance verpaßt, die er jemals hatte.



Der Herr Braun ist immer der letzte in der Schlange.

Weil er sich da sicher fühlt.

Aber, Herr Braun, ganz unter uns:

Es wäre besser für Sie, wenn Sie unsere Stadt verlassen würden.

Denn dann hätten sie zumindest einmal Initiative gezeigt.

Gell?