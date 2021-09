Weißt du, wofür es sich zu kämpfen lohnt?

Wenn es nicht lohnt, dafür zu sterben?

Nimmt es dir den Atem

und du hast das Gefühl, dass du erstickst?



Ist der Schmerz stärker als der Stolz

und du suchst nach einem Versteck.

Hat jemand dein Herz gebrochen?

Du bist am Boden zerstört.



Ein Mann - 21 Salutschüsse!

Legt die Waffen nieder!

Gebt auf!

Ein Mann - 21 Salutschüsse!

Die Hände hoch zum Himmel!

Du und ich...



Wenn Du keinen Ausweg weißt

und die Kontrolle verloren hast,

dein Denken stark angeschlagen ist,

wenn dein Verstand den Geist deiner Seele bricht.



Geht dein Glaube über Glasscherben

und der Katzenjammer vergeht nicht...

Nichts wird für die Ewigkeit gebaut

Du bist am Boden zerstört...



Hast du probiert, allein zu leben

Nachdem du Haus und Heim niedergebrannt hast?

Bist du zu nah am Feuer gestanden –

wie ein Lügner, der sich Vergebung von einem Stein erhofft...



„Leben und sterben lassen“ – wenn diese Zeit gekommen ist

und dies deine letzte Chance war,

Dann ist etwas in diesem Herzen gestorben...

Du bist am Boden zerstört.

Ein Mann - 21 Salutschüsse!

Legt die Waffen nieder!

Gebt auf!

Ein Mann - 21 Salutschüsse!

Die Hände hoch zum Himmel!

Du und ich...