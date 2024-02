Wann hast Du Geburtstag?

Hast Du ?nen zweiten Vornamen?

Wer ist denn so Dein Vorbild?

Und Deine Lieblings-Eiskrem?

Bist Du Widder oder Krebs?

Ich will Dich halt etwas besser kennenlernen.

Wie bitte?

Ne, das ist kein Quiz.

Du kannst mir auf jeden Fall vertrauen.

Ich will das nur noch etwas vertiefen.

Wir tauschen jetzt die Telefonnummern aus - und die vom Beeper auch gleich.

Ich will Dich nämlich überall erreichen können.

Warum guckst Du eigentlich dauernd auf die Uhr?

Wir haben noch nicht mal den Nachtisch gehabt.

Es ist grade mal halb neun, und das ist erst unser erstes Date.



Warum bist Du denn so blaß. Hast Du ?nen Sauerstoff-Schock?

Also, ich habe noch nie sowas gefühlt wie das, was ich für Dich fühle.

Doch, ich mein das ernst. Ich werd’ ja auch nicht jünger.



Also - ich würde gerne wissen, ob Du mich jetzt schon liebst.

Ich will nämlich Deinen Ring tragen. Dein Ein und Alles sein.

Die große Liebe. Das ist doch was ganz tolles, oder?

Glaubst Du auch an das Schicksal?

Fühlst Du es auch?

Bin ich Dein Ein und Alles?

Wann ziehst Du ein?



Wo gehst Du denn hin?

He, warum gehst Du?

Jetzt, nach all dem, was wir schon miteinander durchgestanden haben?

Denk’ doch auch mal an mich.

Ich denke auf jeden Fall an Dich.

Mach jetzt nicht alles kaputt.

Ich kündige.

Ich ziehe die Kinder groß.

Du gehst arbeiten - und ich gebe alles aus.

He - ich mach Dir keinen Druck. Du hast alle Zeit der Welt.

Aber las mich nicht warten.