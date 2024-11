Ein Loblied auf die Schönheit unseres Planeten und der Gedanke, dass die Natur – genau wie wir – auch Zeiten der Ruhe braucht. Hier gibt's die ganze Geschichte und den übersetzten Songtext.

Darum geht es in „Great Mother“

Der Song ist eine Hommage an die Schönheit unseres Planeten. Ein Loblied auf das natürliche Gleichgewicht und die Widerstandsfähigkeit der Natur. Über unser Verhältnis zur Natur und was wir von ihr lernen können. Dass nämlich Zeiten der Ruhe und Erneuerung unerlässlich für Wachstum und Harmonie sind. Jorrit von der Band hatte nämlich mal ein Zitat gelesen, das ihn sehr beeindruckte: „Nimm dir eine Auszeit, denn auch die Natur blüht nicht 365 Tage im Jahr.“

Dazu meint er: „Das brachte mich dazu, darüber nachzudenken, wie wir oft nicht mehr im Einklang mit der Natur leben. Wir sollten ab und zu mal wieder langsamer werden, um die natürliche Schönheit der Welt wahrzunehmen und nicht so oft in das natürliche Gleichgewicht der Welt eingreifen, das unseren Planeten seit Jahrtausenden trägt.“

Haevn ist ein Duo aus den Niederlanden. Hier werden sie unterstützt von dem Musiker Neco Novellas aus Mosambik, der einige Zeilen in seiner Landessprache beiträgt. Mosambik ist auch ein Land mit einer tiefen Verbindung zur natürlichen Umgebung, weil es dort sehr viel unberührte Natur gibt, was Mutter Erde natürlich besonders freut.

Deutsche Übersetzung von Haevn: „Great Mother“

Dies ist der sanfte Regen des Himmels,

der sanfte Regen, der das Herz der Erde berührt und reinigt.

Da ist ein Feuer am Horizont,

ich kann es nicht löschen.

Soll ich weggehen oder dagegen ankämpfen?

Ich kann nicht zurück.

Ich habe nach einer höheren Heilung von oben gesucht.

Gibt es sauberes Wasser?

Gibt es genug, um die Seele zu reinigen?

Genug, um das Herz der Erde zu reinigen?

Ich warte heute Nacht auf den Regen,

um meinen Kummer wegzuwaschen.

Ich höre eine Stimme von der anderen Seite,

höre, was die große Mutter zu sagen hat.

Ich gebe mich heute Nacht dem Regen hin, denn wir können nicht immer blühen.

Ich werde in Frieden aufwachen und verstehen, dass der Sommer zum Herbst wird.

Große Mutter, die du alles weißt,

ich kann dich nicht hören in der Stille, bist du bei mir?

Kannst du mich herausholen

aus diesem Meer zerbrochener Diamanten?

Lyrics: Haevn „Great Mother“ im englischen Original

Hiye yana mphula ya bassissa ya matilo ni mate

Hiye yana mphula ya bassissa yo mbilo yango

There's a fire on the horizon

I can't put it out

Do I walk away or fight it

I can't turn around

I've been seeking higher healing from above

Do I need to hide this feeling I don't know

Khanina mino wo sela

Khauna weno yako tsandza mbilo

Khauna weno wo sela

Yako tsana ye wene

I'm waiting up for the rain tonight

To wash away my sorrow

Hear a voice from the other side

What great mother has to tell

I'll give myself to the rain tonight

Cause we just can't always blossom

Waking up in peace I'll find

That summer turns to fall

Great mother knows it all

Hiye yana mphula ya bassissa ya matilo ni mate

(Great mother knows it all)

Hiye yana mphula ya bassissa yo mbilo yango

I can't hear you in the silence

Are you with me now

In a sea of broken diamonds

Can you get me out

Khanina mino wo sela

Khauna weno yako tsandza mbilo

Khauna weno wo sela

Yako tsana ye wene

I'm waiting up for the rain tonight

To wash away my sorrow

Hear a voice from the other side

What great mother has to tell

I'll give myself to the rain tonight

Cause we just can't always blossom

Waking up in peace I'll find

That summer turns to fall

Great mother knows it all

Hiye yana mphula ya bassissa ya matilo ni mate

(Great mother knows it all)

Hiye yana mphula ya bassissa yo mbilo yango

(Great mother knows it all)

Hiye yana mphula ya bassissa yo mbilo yango

Hiye yana mphula ya bassissa yo mbilo

I'm waiting up for the rain tonight

To wash away my sorrow

Hear a voice from the other side

What great mother has to tell

Great mother knows it all