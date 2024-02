per E-Mail teilen

Ich bin alles andere als perfekt!

Viel habe ich falsch gemacht und mir oft genug die Finger verbrannt!

Das wird mir eine Lehre sein!



Bevor ich jetzt aus deinem Leben verschwinde,

sollst du eines wissen: Nie war es meine Absicht, dir weh zu tun!

Endlich habe ich einen Grund gefunden,

mein Leben auf den Kopf zu stellen und nochmal von vorn zu beginnen.

Der Grund dafür bist du!



Zutiefst bereue ich, all die Schmerzen, die ich dir zugefügt habe.

Doch damit muss ich jetzt allein fertig werden.

Wie gern würde ich alles ungeschehen machen

und derjenige sein, der deine Tränen trocknet.



Doch um unserer Liebe willen will ich dir nochmal sagen:

Ich werde aus meinen Fehlern lernen und bei Null beginnen.

Dann wirst du eine bisher völlig unbekannte Seite an mir erkennen.



Und der Grund dafür bist du.