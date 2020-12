Alle warten auf Weihnachten.

für mich ist es eher der Neujahrstag,

der kommt und meinen Trübsinn wegbläst.

Ich sende meine Weihnachtswünsche zu den Sternen

und hoffe auf einen besseren Tag,

an dem dieses Gefühl nicht so wehtut.

Überall herrscht fröhliche Stimmung

rund um diesen ersten Tag des Jahres.

Und das Glück war nie so weit weg wie jetzt.

Alle Glocken läuten für Weihnachten.

Ich singe dem vergangenen Jahr ein Abschiedslied,

und weiß, dass das nächste ganz ganz anders sein wird.

Alle Glocken läuten für Weihnachten

und ich sollte mich nicht so fühlen –

Alles was ich mir dieses Jahr zu Weihnachten wünsche,

ist, der Neujahrstag.

Nur noch sieben Tage bis Weihnachten,

und dann noch sechs bis Neujahr.

Das ist keine gute Zeit, um sich so zu fühlen.

Um dich herum ist der Schnee.

Er lässt all deinen Kummer dahin schmelzen.

Ich kann nur hoffen, dass ich dasselbe fühle.

Nächstes Jahr um diese Zeit

werden wir der Freude wieder müde sein.

Aber nie war das Glück so weit weg wie jetzt.

Ich weiß, wie ich mich immer an Weihnachten gefühlt habe

Ich singe dem alten Jahr ein Abschiedslied

und weiß, dass das nächste ganz ganz anders sein wird.