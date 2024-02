per E-Mail teilen

Weißt du eigentlich wie das ist,

wenn man alleine tanzen muss?

(hier im Dunkeln)

Weißt du, wie sich das anfühlt?

Weißt du, wie das für die anderen aussieht?



Kannst du dich vielleicht mal zeigen?

Licht ins Dunkel bringen ?

Das wär doch ein Anfang hier und jetzt,

denn wenn du dich dazu durchringen würdest,

könnte ich nicht nein sagen.

Du bist das, was ich heute abend will.



Komm schon,

mach die Lichter an,

lass uns tanzen!

Weißt du, wie sich das anfühlt,

hier unten auf der Tanzfläche?

Weißt du, wie das wehtut,

so ganz allein gelassen zu werden?



Selbst wenn es dunkel ist, viel zu dunkel,

spüre ich, dass du irgendwo in der Nähe bist.

Zeig dich! (Komm zurück!)

Eine Ode an den vorzeitigen Tod des klassischen Britischen Night Clubs