Passenger ist ein britischer Singer-Songwriter. Einer seiner bekanntesten Songs ist „Let Her Go“. Hier gibt's den Song, die deutsche Übersetzung und die Lyrics.

Passenger heißt mit bürgerlichem Namen Michael „Mike“ David Rosenberg. Besondere Gänsehaut zaubert er bei Konzerten mit diesem einen Song – bestimmt kennt ihr ihn auch von uns aus dem Radio.

Passenger begeisterte 2022 bei Das Fest in Karlsruhe. Hier könnt ihr euch das Lichtermeer noch einmal ansehen:

Und hier gibt's die deutsche Übersetzung des Songetexts von Passengers Let Her Go:

Passenger: „Let Her Go“ – Songtext deutsche Übersetzung

Man braucht das Licht nur dann, wenn die Flamme erlischt,

man vermisst die Sonne nur, wenn es anfängt zu schneien

und - du weißt nur, dass du sie liebst,

wenn du sie loslassen kannst.

Du erkennst nur, dass du überglücklich warst,

wenn du niedergeschlagen bist.

Du hasst die Straße nur, wenn du Heimweh hast

Und du weißt nur, dass du sie liebst, wenn du sie loslässt.

Also lass sie los....

Du starrst in dein leeres Glas und hoffst,

dass irgendwann ein Traum für dich mal nicht zu Ende geht.

Aber Träume kommen langsam und verschwinden so schnell.

Du siehst sie vor dir, wenn du die Augen schließt.

und vielleicht verstehst du eines Tages,

warum alles, was du berührst, stirbt.

Du starrst im Dunkeln an die Decke

und hast dasselbe Gefühl der Leere in deinem Herzen,

weil die Liebe langsam kommt und schnell vergeht.

Du siehst sie vor dir wenn du einschläfst.

Kannst sie nicht berühren und nicht bei dir behalten,

weil du sie zu sehr geliebt hast und du dabei versinkst.

Erst wenn die Flamme kurz vor dem Erlöschen ist,

brauchst du das Licht.

Und wenn es anfängt zu schneien,

vermisst du die Sonne.

Und erst, wenn du sie gehen lässt,

weißt du, dass du sie liebst.

Also lass sie los...

Passenger – einfach mal die Gegenwart wertschätzen!

Einfach mal innehalten und den Moment – auch wenn er klein ist – genießen. Das ist Passengers Tipp, wie wir lernen können, die Gegenwart wertzuschätzen, und zwar nicht erst, wenn es zu spät ist.