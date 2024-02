Von der Autobahn aus habe ich ein Feuerwerk gesehen.

Und selbst mit geschlossenen Augen blieben diese Eindrücke,

weil du am 4. Juli geboren bist!

Freiheitsgeläut!



Aber der Schein trügt und macht mich nervös,

Wer sagt mir, dass wir es nicht anders verdienen?

Welcher Gott würde dies gut heißen?



Wir werden diese krankhafte Selbstherrlichkeit heilen.

Wenn du das Gift hast – dann hab ich das Gegenmittel.

Und das heißt: Erfahrung!



Ein verdammt gefährliches Verhältnis.



Ich sag dir: Die Komödie ist verflixt ernst.

Ein seltsames neues Spiel mit Worten!



Ich sag Dir:

Es ist schon tragisch, wenn du für den Rest deiner Nächte das Licht brennen lässt. Dann erleuchte auch all deine Freunde! Doch am Ende kommt überhaupt nichts dabei raus.



Doch ich werde mir nicht für den Rest meines Lebens ständig darüber Gedanken machen.



Im Radio hab ich gehört, wie zwei Leute, in so ’ner Art neuer Kreuzfeuer-Reality-Show über Pläne für den nächsten großen Angriff miteinander gesprochen haben! So eine Art Countdown, bis sie ihrem Bruder das Messer in...



Radiosprecher

Nach einer kleinen Pause sind wir gleich zurück!



Der unvermeindbare minzfrische Kuss des Todes, der länger als diese Katastrophe andauert...!



Tanz mit mir!

Wenn du das Gift hast, hab ich das Gegenmittel.

Sollte ich mich verlieben, nehme ich mir Zeit!

Kein Grund zur Eile, mir eine Meinung zu bilden.



Du kannst die Sonne ausknipsen – trotzdem ich werde weiter scheinen.

Und ich sag dir auch warum: Ich habe das Heilmittel.



Schluss mit der Grübelei für den Rest meines Lebens!