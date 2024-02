In der Hitze einer Sommernacht.

Ein teures Auto auf einer menschenleeren Straße.

In meiner Jackentasche: ein Kabel – das ist mein Job.

Im Handumdrehen ist der Motor kurzgeschlossen.

Darin bin ich Experte!

Ein geflüstertes Wort an die Elektronik und die Lichter des Amaturenbretts flackern auf und so fahren wir durch die Nacht.

Ein armes Schwein in einem dicken Schlitten.



Der Geruch von Leder regt meine Phantasien an.

Ich versuche mir vorzustellen, was das für ein Typ sein könnte, dem dieses Auto gehört: Bestimmt ein ehrenwerter Firmenboss mit Frau und zwei Kindern.

Und plötzlich spüre ich, das ist nur die halbe Wahrheit!

Denn dieser Saubermann hat eine Geliebte, mit der er seine Nächte verbringt.

Ich rieche förmlich ihr Parfüm auf meiner Haut und höre, was sie ihm in’s Ohr flüstert:



„Bitte, lass uns tanzen gehen.

Den ganzen Tag bin ich allein und möchte jetzt etwas mit dir unternehmen.

So, wie du es mir am Telefon versprochen hast. Ich bin eine Gefangene deiner Liebe, die du vor der Öffentlichkeit versteckst. Lass uns heute abend tanzen gehen.“



Und dann stell ich mir seine Frau vor, die längst um die nächtlichen Eskapaden ihres Mannes weiß. Sie holt die Kinder aus einer Privatschule ab und erinnert sich an seine fadenscheinigen Entschuldigungen, wenn er mal wieder spät nach Hause kommt: Überstunden in einem leeren Büro.

Und dann hat sie dieses fremde Parfüm in seinen Anzügen gerochen.

Ihre Kinder auf dem Rücksitz geben keine Ruhe. Davon abgelenkt überfährt sie eine Verkehrsampel und setzt ihren Weg durch die Nacht fort.