Wenn ich nervös bin,

habe ich diese Angewohnheit, zu viel zu reden

Manchmal kann ich einfach nicht meine Klappe halten.

Es ist, als bräuchte ich jemanden, der einfach nur zuhört.

Und da scheine ich dann Scheiße zu bauen.

Ich denk nicht über die Folgen nach,

für eine Minute bin ich völlig kopflos,

Und im Eifer des Gefechts,

redet mein Mund wie von alleine,

und die Worte strömen nur so raus.

Aber ich wollte dich nie verletzen...

Ich sollte die Menschen, die ich liebe,

so behandeln, wie ich selbst behandelt werden möchte.

Das ist eine Lektion, die ich gelernt habe.

Ich hasse es, dass ich dich so behandelt habe

und ich fühle mich so mies deshalb.

Ich glaube, dass schlechtes Karma zu einem zurück kommt.

Denn jetzt bin ich diejenige, die verletzt wird.

Ich hasse es, dass ich daran schuld bin,

dass du mir nicht mehr vertraust.

Sag nicht, dass du mir nicht vergeben kannst,

denn niemand ist perfekt.

Nein... niemand ist perfekt.

Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte,

schwöre ich, ich würde nie wieder so weit gehen.

Das alles hätte zwischen uns bleiben sollen,

aber nein,

ich bin losgerannt und hab der ganzen Welt erzählt,

wie ich mich fühle.

Jetzt sitze ich hier

während mir die Tränen über das Gesicht laufen.

Jetzt kapiere ich, dass ich mich ändern muss,

wenn ich für immer mit dir zusammen sein will.

Ich werd’s versuchen - versprochen.