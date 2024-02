Wenn Du durch den Dschungel latscht,

dann guck Dir mal die ganze Palmensiedlung an.

Der reinste Seelensilo, voll mit Affen, die da im Dunkeln leben.

Hängen jeden Freitag am Wasserloch rum und saufen sich einen an,

fressen die ganze Woche über nur Nüsse

und Sonntags gibts dann mal was besseres -

Rosinen oder so was.

Und die Löwen oder die Tiger, die sind auch kein Stück besser.

Schnell, aber stinkfaul, die verpennen den ganzen Tag.

Im Dschungel wird ziemlich viel rumgepfuscht.

Sollen sie, meinetwegen.

Wenn ich Liebe will, dann bin ich halt ein Tiger.

Und wenn wir mal streiten, dann werd ich zur Schlange.



Also ein Wort und die Jungs kommen,

und zwar mit ausgefahrenen Krallen,

und dann wirds kalt.

Is das denn so schlimm, wenn ich auf Deiner Schulter sitze ?

Ein Gewitter is auch nicht schlimmer.

Weißt Du, was ich auf Deinen Grabstein schreiben werde:

’Danke fürs Abendessen!’

Hier ist nämlich kein Platz für Looser.

Denn die Flüsse hier sind voll mit ziemlich fiesen Krokodilen.

Und der, der die kleinen Kätzchen gemacht hat,

der hat auch dafür gesorgt, daß es Schlangen gibt.

Er sagt, daß er das Leben liebt, aber im wesentlichen sind wir nur die Bauern auf seinem Schachbrett.

Und wenn er die Sonne untergehen läßt, dann wartet er nur drauf,

daß das Spiel auf Leben und Tod in der Dämmerung wieder losgeht.

Und die Affen singen dazu.