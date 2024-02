Ich hasse dich.

So wie ich dich liebe.

Drum geh.

Aber bleib um Himmels willen hier.

Ich kann einfach nicht entscheiden, ob ich dein Gesicht mag,

oder ob ich mir wünsche, dass es sich auflöst.



Du bist wie ein kleines Kind.

Ein böswilliges, arglistiges Kind.

Du bist süß, aber du kannst dich noch nichtmal an meinen Namen erinnern.

Kopf: ich gewinne.

Zahl: ich bin verloren.

Liebe ist gleich Schmerz.



Ich spüre deine Zunge unter meiner Haut,

wie sie an meinen Knochen leckt und mir sagt, dass ich dreckig bin.

Wie sie an der Stille kratzt,

so wie ein Messer auf einem Teller ein Geräusch macht,

das Hass erzeugt.



Du bist amüsant,

kannst cool sein, so kalt wie ein Fleischerhaken.

Hast Goldstaub in deinen Taschen.

Und deine Seele ist mottenzerfressen und voller Löcher,

wegen der zu vielen falschen Zähne und der alten Blitzlichter.



Ich treibe ohne Anker durch die verschwommensten Gegenden deines Selbst,

einen fremden, seltsamen Kontinent der immun gegen alle Vernunft ist.

Bin geschmeichelt von deinem Hirn.

Und frage mich, warum eine Frau einen Mann nicht einfach nur lieben kann.