Es wird Zeit, dass du dir klarmachst,

wovor du dich versteckst.

Du musst das nicht allein hinkriegen

Wir sind ZUSAMMEN stark,

wir brauchen niemanden.



Egal was die anderen sagen,

es ist Zeit.

Ich bin jetzt bereit für einen Neuanfang,

mit all unseren Hoffnungen und Träumen.

Ich weiß, die Sterne werden für uns strahlen,

ab dem Augenblick, in dem wir beginnen

daran zu glauben.



Ich weiß, dass sie denken, ich wäre nicht gut genug für dich.

Aber wir beide wissen, dass sie falsch liegen.

Zusammen können wir kämpfen,

und jedem beweisen, dass wir recht haben.

Es ist mir egal, was sie sagen.



Unsere Zeit ist gekommen

Wenn du glaubst, dass du nichts mehr schaffen kannst,

Wenn du glaubst, dass das Ende des Tunnels

heller sein kann, als die Sonne.

Ich glaube daran.

Und ich weiß es.

Die Sterne werden für uns strahlen – für dich und mich,

sobald du daran glaubst.