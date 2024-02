Du weißt nicht mehr, wie lange schon.

Zu lange. Soviel weiß ich zumindest.

Du wusstest nie, warum er immer auf einmal plötzlich weg musste,

warum er dir dann nie in die Augen sehen konnte,

warum er noch nicht mal ein Tschüss richtig rauskriegen konnte.

Und du hast niemals geweint.

Obwohl du es manchmal gewollt hättest.



Und dann kamen all die anderen und sagten dir,

dass du einfach weiter glauben solltest,

dass alles wieder werden würde,

dass sich alles ändern würde,

dein Herz wieder heilen würde,

ein anderer den Schmerz wieder gutmachen würde,

du alles Unschöne vergessen würdest.

Und du weißt - für dich – dass sie sich irren,

dass es viel Mut und viel Glauben brauchen würde.

Zuviel vielleicht.

Weil es zu hart für dich war, als deine Welt in Scherben ging.

Weil du dein Herz und all die anderen Teile, die es von dir weggesprengt hatte,

erst einmal wieder einsammeln musstest.

Weil du geschworen hattest, nie wieder zu lieben,

Angst davor hattest.

Und hast.



Aber was, wenn ich dir sage,

dass nicht alle Liebe zerbricht,

wenn ich dir das zeigen könnte?

Würdest du das wagen, wenn ich es dir beweisen würde,

deine Tränen auffangen, wegwischen, zu Wein machen könnte?

Würde dich das für die Zeit entschädigen,

in der er dein Vertrauen in Stücke geschlagen hat?