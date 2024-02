Ähh,

könnten Sie mir mal bitte helfen ?

Also, ja, ich weiß daß es drei Uhr morgens ist . . .

wissen Sie, daß es hier schifft wie doof ?

Also, ich suche die Wohnung von meiner Freundin,

ja, meine Freundin.

Nein, die Adresse weiß ich nicht . . .

sonst würde ich ja nicht suchen, oder ?

Also, ich muß ihr diese Rosen hier geben, weils ihr dreckig geht.

Wissen Sie, wir krachen uns jeden Abend,

und morgens bin ich dann immer noch verliebter in sie.

Sie sollen mich nicht auslachen . . .

die Adresse wissen Sie auch nicht ?

Aufgehängt.

Operator,

Könnten Sie mir bitte sagen, wie spät es ist ?

Ääh, ich war den ganzen Tag mit meiner Freundin im Bett . . .

Ich glaub, ich hab mir was verrenkt oder so.

Muskelzerrung . . .

ja so was . . .

wobei ich gar nicht gewußt habe, daß man da Muskeln hat . . .

Ja, und sagen Sie mir bitte auch noch, welchen Tag wir heute haben . . .

Sie sollen hier nicht rumkichern, Sie sollen mich verstehen.

Ja, ich liebe sie.

nicht Sie, sie.

Ja. und zwar so, daß ich nicht mal weiß,

auf welchem Planeten ich grade bin.

Ich liebe diese Frau so sehr, daß es mich fast umbringt.

Ja, es wäre wohl das beste, wenn sie abhaut.

Wie, ich soll 70 Cents nachwerfen,

Moment . . .

Das Leben geht weiter, ich weiß,

voller Krisen . . .

unvorhersehbar,

bizarr,

gegensätzlich.



Ja, das Leben schreibt die verrücktesten Geschichten.

So was kann sich keiner ausdenken.



Und die Liebe hört irgendwann auf,

und dann kommt sie wieder.

Wissen Sie, was ich glaube:

Liebe wächst.

Entweder wie ’ne Blume oder wie ein Geschwür.

Jedenfalls ist sie ein Beweis dafür,

daß Gott Humor hat.