Was würde ich nur machen

ohne dein freches Mundwerk,

das mich immer in den Bann zieht

und aus der Spur wirft.

Du hast mir den Kopf verdreht,

Kein Witz, ich werd nicht aus dir schlau,

weiß nicht, was in deinem wunderschönen Kopf vor sich geht.

Bin mit dir auf deiner magischen Karussellfahrt

(Magical Mystery Ride/Beatles Film/Album)

und mir ist so schwindlig…

Weiß nicht, was mich da getroffen hat, aber ich werd schon wieder…



Mein Kopf ist unter Wasser,

aber ich kann frei atmen.

Du bist verrückt und ich hab den Verstand verloren.

Weil alles von mir

alles an dir liebt.

Deine Kurven und deine Kanten,

all deine Unvollkommenheiten.

Gib mir alles von dir

und ich geb dir alles von mir.

Du bist mein Ziel und mein Anfang,

auch wenn ich verliere, bin ich ein Gewinner,

weil ich dir alles von mir gebe

und du mir alles von dir.

Wie oft muss ich dir noch sagen

dass du auch schön bist, wenn du weinst.

Auch wenn sich die ganze Welt gegen dich stellt,

bin ich da – egal wie du drauf bist.

Du bist mein Untergang und meine Muse.

Meine schlimmste Ablenkung, mein Rhythm and Blues.

Ich kann nicht aufhören zu singen,

in meinem Kopf dreht sich alles nur um dich.



Jetzt mal die Karten auf den Tisch

wir beide zeigen unser Herzblatt

Riskieren alles –

auch wenn es schwer fällt.

Ich gebe dir alles von mir.