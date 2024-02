per E-Mail teilen

Wir haben´s wieder mal geschafft — es ist Freitag!

Kann es noch gar nicht glauben, dass ich dich sehen werde.

Du hast gearbeitet und ich hab darauf gewartet,

dich von dort abzuholen.

Liebe am Wochenende —

nur wir kriegen das so gut hin.

Ich komm am Wochenende zu dir

und liebe jede einzelne Minute.

Du bist der DJ und ich der Fahrer

in unserem „Fluchtwagen“.

Du hast die Füße hochgelegt

und ich fahre wie einer, nach dem gesucht wird.

Meine Sehnsucht nach dir ist so groß,

du weißt nicht wie groß…

Unsere Liebe am Wochenende…

Wir haben eine Nachricht gefunden — in der Flasche,

die wir leergetrunken haben.

Hei Du, Wochenendliebe.

Ich hasse dich, weil ich jede Minute von Dir genieße.

Jedes Mal wenn ich dich verlasse, tut es weh.

Meine Klamotten sind schmutzig

und meine Freunde da unten machen sich Sorgen,

während wir da oben auf Wolke 7 schweben.

Schatz, nimm meine Hand und zieh mich nach unten…

Ich werde von unserem nächsten Glückshormonrausch träumen,

unserer Liebe am Wochenende.

Danach bin ich zwar völlig am Ende,

aber ich genieße es in vollen Zügen...