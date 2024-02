Walt Grace hasste sein Dasein so abgrundtief,

dass er davon träumte,

ein neues Leben zu beginnen.

Er verschanzte sich in seinem Keller,

und arbeitete fieberhaft,

mit der Zungenspitze im Mundwinkel.

Begrub sich lebendig,

um alles über Wasserverdrängung

und die Möglichkeiten für den lebensnotwendigen Auftrieb zu lernen.

Wenn du mit dieser Welt abgeschlossen hast,

dann liegt’s an dir, was zu ändern.

Seine Frau sagte seinen Kindern,

dass er verrückt sei

und seine Freunde prophezeiten ihm,

dass sein Versuch scheitern würde.

Aber - mit eisernem Willen, harter Arbeit und seinem Bibliotheksausweis

fuhr er schließlich los...

in seinem selbstgebauten Ein-Mann-U-Boot

mit Ventilator-Propellerantrieb.

An diesem Morgen tobte das Meer,

die Wellen waren so hoch,

wie zuhause in seinen Träumen.

Er rollte es vom trockenen Land runter in den nassen Sand

schloss mit einer Hand die Einstiegsluke und

paddelte davon... allein

Und zum ersten Mal in seinem Leben hatte er

vollkommene Ruhe gefunden,

als er übte, wie man in der Flut beidreht.

Der Himmel war wie ein Leuchtfeuer

als er wieder auftauchte, um Luft zu holen...

in seinem Ein- Mann-U-Boot, Marke Eigenbau.

Eines Abends – Wochen nach seinem Abschied

bekam seine Frau schließlich den Anruf,

den sie schon erwartet hatte.

Man stellte ihr ein Gespräch aus Tokio durch

und sie erfuhr die Nachricht, mit der sie nie gerechnet hätte.

Und jetzt erzählen seine Freunde von ihm,

wenn sie in der Bar zusammen einen trinken,

an der Theke, an der sein Name an der Seite eingraviert ist.

Sie lächeln, wenn sie von dem Mann sprechen,

der mit seinem Ein-Mann-U-Boot Marke Eigenbau

auf große Fahrt ging.