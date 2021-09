Knall auf Fall habe ich mich in einen Jungen verliebt!

Die Sache hat nur einen Haken: Der Kerl lässt nichts anbrennen!

Können mich meine Gefühle so täuschen und in die Irre führen?



Er scheint’s irgendwie zu ahnen, dreht sich um und fragt: „Alles ok mit dir?“

Eigentlich ja, denn das Herz schlägt mir fast zum Hals raus!



Frech flüstert er mir in’s Ohr: „Komm, lass uns zum Fluß gehen und knutschen!

Ich war schon mal mit Sarah dort und sie fand’s echt cool!“



Diese rot gelockten Haare und Augen, die mir schelmisch zu zwinkern.

Mein Gott, der Typ macht mich ganz kirre!

Ich muss mich zusammenreißen und einen klaren Kopf behalten.

Eine innere Stimme sagt mir: Vorsicht!

Ein Bruder Leichtfuß! Immer auf der Suche nach was Neuem.



Doch er säuselt mir weiter in’s Ohr:

„Glaub nicht, was Sarah sonst noch so über mich erzählt!“

Doch meine Zweifel lassen mich nicht zur Ruhe kommen.



Tief in mir streiten sich zwei Stimmen:

Die eine rät: „Vergiss ihn“ und die andere fordert:

„Geh zum Fluss und triff ihn!



Es hilft nichts – aber ich muss eine Entscheidung treffen.